La plus longue passerelle cycliste d’Europe se trouve au Grand-Duché de Luxembourg

La passerelle cyclo-pédestre constitue la pièce maîtresse du projet. D'une longueur totale de 1.200m, d'une largeur de 4,50m et surélevée à 7,50m, elle comprend également l'aménagement de deux placettes d'une largeur de 8,50m, respectivement 10,50m pour créer des espaces de repos. De même, des aménagements paysagers sur 1,2 hectare sont compris sur le tronçon "Allée ". A l'approche du site de Belval, des escaliers et un ascenseur raccordés à l'avenue du Rock'n'Roll assurent également la circulation verticale.

47,5 millions d’euros

« Cette liaison cyclable directe constitue une importante pièce de puzzle de l'infrastructure cyclable dans l'objectif d'améliorer la mobilité douce au cœur du sud du pays. Selon le Plan national de mobilité 2035, il s'agit d'un axe constituant une étape cruciale dans la construction de la piste cyclable express reliant Esch-sur-Alzette à Luxembourg. Ce projet permettra aux piétons et aux cyclistes un chemin direct et un déplacement en toute sécurité entre l'ancien quartier d'Esch-sur-Alzette et le quartier universitaire Belval. Le Luxembourg verra le tourisme rebondir avec une attractivité particulièrement marquée par la plus longue passerelle cycliste d'Europe encadrée par le site sidérurgique qui se caractérise par un mélange de patrimoine industriel, d'architecture moderne et des voies de chemin de fer. Quand on travaille sur un projet de mobilité, il faut également assurer « , s'est réjoui le ministre François Bausch lors de l'inauguration.