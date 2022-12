Le Conseil Communal des Enfants de Libramont en visite chez les aînés pour Noël

Il y a déjà presqu'un an, la Commune de Libramont-Chevigny installait son premier Conseil Communal des Enfants. « C'est à la fois stressant mais aussi terriblement excitant de mettre les choses en place pour la première fois et d'avoir la responsabilité de donner de la consistance à ce beau projet », avait alors déclaré Jonathan Martin, l'échevin de la Participation citoyenne. De la consistance au projet, les petits conseillers en ont donné par le biais des initiatives qu'ils ont prises depuis leur installation. « Très rapidement, quatre axes de travail prioritaires ont été dégagés : la solidarité, l'environnement, le sport et le bien-être animal », l’échevin. Et la solidarité fut assurément au centre du très beau projet mis en place par le CCE en cette veille de Noël.

Lire aussi Les pharmaciens de la province de Luxembourg confrontés à une pénurie de médicaments: «Il y a des clients qui nous agressent verbalement»

Ce mercredi 21 décembre, les enfants se sont rendus au domicile de personnes âgées pour partager avec eux un moment de convivialité et leur offrir un cadeau de fin d'année. « Dans un premier temps et par facilité, il a été décidé de se focaliser sur l'environnement proche des différentes écoles fondamentales de la commune. D'une certaine manière, les enfants ont rendu visite à leurs voisins. À la suite du courrier qui leur avait été adressé, les 65 ans et plus avaient la possibilité de s'inscrire pour recevoir une délégation du CCE », explique l'échevin libramontois. Chaque personne visitée recevait un sac isotherme aux couleurs de la marque-label "Saveurs libramontoises" avec un assortiment de produits locaux ainsi que deux publications du Cercle Art et Histoire traitant de l'histoire de la commune.