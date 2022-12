Disparition inquiétante à Bruxelles après une soirée: avez-vous aperçu ce Schaerbeekois, Yves-Marie?

Yves-Marie Umuhire n’a plus donné de signe de vie depuis le vendredi 23 décembre. Après avoir quitté une soirée située au numéro 412 de l’avenue Louise, ce Schaerbeekois est introuvable. Ses proches, sans nouvelles de sa part et qui l’attendaient samedi soir pour le réveillon de Noël, lancent un appel à l’aide.

« Nous sommes inquiets pour notre frère Yves-Marie, 38 ans et d’origine rwandaise. Il mesure 1,82 mètre et pèse environ 90 kg. Il est de nature assez joviale et respectueuse », décrit sa famille.