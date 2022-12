Les Compagnons du Cœur basés à Viroinval ont revu leur action de solidarité suite à la crise économique: «Nous n’avons rien reçu après notre appel à l’aide»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Depuis trois ans, Les Compagnons du Cœur aident les familles précarisées et en difficulté de l’entité de Viroinval. En tout, cela représente une aide à plus de 30 familles ainsi que la distribution de près de 200 paniers alimentaires. Et à l’approche des fêtes, les bénévoles préparent habituellement un bon repas de réveillon. Sauf que cette année, tout fut plus compliqué.