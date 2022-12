13 tonnes de dons, de bien meilleure qualité que l’an passé, récoltés en un week-end pour les démunis à Verviers

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Ce vendredi 23 décembre marquait la fin de la semaine solidaire organisée par l’ASBL « Ma ville solidaire », à Verviers. À travers différentes actions et événements, l’objectif était de récolter un maximum de dons et de vivres au profit des plus démunis. Si tous les dons n’ont pas encore été comptabilisés, Nathalie Cornet, la vice-présidente de l’association, affirme : « On a fait une très bonne récolte cette année, malgré le contexte actuel. La qualité des dons est par ailleurs bien meilleure que pour les autres éditions. »