La transformation de «La Fiancée» en couveuse d’entreprises débutera en 2023, à Châtelet: voici tous les autres gros projets prévus l’année prochaine

L’année 2023 devrait être l’année de la concrétisation d’une série de projets dont on parle depuis un moment, à Châtelet. Alors que, voici quelques années seulement, on parlait d’une fin de chantier pour 2021, c’est pourtant l’année prochaine que les travaux de rénovation et de transformation de « La Fiancée », dans le centre-ville, seront lancés. Avec une somme d’1,6 million d’euros, en grande partie subsidiée, ce sera le plus gros chantier de 2023.