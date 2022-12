Le retour des ombudsman au barreau de Charleroi: pour aplanir les difficultés entre l’avocat et son client

« Ombudsman » est un mot suédois qui signifie « médiateur » : il agit donc en intermédiaire chargé d’aider à résoudre une difficulté. Les différends qui surgissent parfois entre un avocat et son client sont souvent des malentendus. Pour les résoudre, le barreau de Charleroi a décidé de remettre en place la fonction d’ombudsman. Celui-ci doit faciliter la reprise de dialogue entre un justiciable et son avocat par des moyens souples et rapides.

Qui sont-ils ? Les trois nouveaux ombusdman sont le bâtonnier Xavier Born, Me Geneviève Gailly et Me Jean-Claude Derzelle, trois avocats d’expérience qui agissent sans rapport hiérarchique avec le barreau et qui garantissent le secret des confidences recueillies d’une part comme de l’autre.