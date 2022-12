Le MR furieux sur deux ministres socialistes: la députée Caroline Taquin ne digère pas le projet de se passer de certificat de maladie pour des absences de trois jours

Depuis le 28 novembre, ce certificat n’est plus obligatoire pour les absences d’une seule journée (pas plus de trois fois par an). Avec le Covid, la grippe et les autres affections respiratoires, les ministres constatent que les médecins sont débordés… Et que ces infections ne se guérissent pas en un jour.

Ils peuvent compter sur un soutien politique, venant d’ailleurs d’un des partis de la majorité : le MR. La députée Caroline Taquin monte au créneau : « C’est simple, la fin des justificatifs pour une absence de trois jours et un certificat automatique via un questionnaire géré par algorithme, c’est inacceptable ! Le diagnostic par algorithme, c’est méprisant pour les médecins et cela peut être inadapté, voire risqué, pour la santé des patients. Ce n’est pas parce que l’on manque de médecins qu’il faut avancer dans de telles orientations de soins de santé ! ».

« Nivellement par le bas »

Voilà qui est très clair. Pour Mme Taquin, il y a donc deux questions de principe. « C’est un nivellement par le bas en termes de sécurité sanitaire pour le patient », reprend-elle. « On travaille à l’envers. On ne peut laisser les gens devant un tel dilemme : décider seuls s’ils doivent aller voir un médecin ou répondre à un questionnaire Comment faire la différence entre la nécessité d’un diagnostic de médecin et un diagnostic d’algorithme ? Et comment protège-t-on le patient d’une pathologie grave soudaine ? Si on est dans l’incapacité de se déplacer et de travailler pendant au moins trois jours, c’est que c’est sérieux. On ne peut en outre favoriser une telle automédication : Le Centre fédéral d’expertise des soins de santé (KCE) faisait état, en 2020, d’une situation problématique pour 45 % de la population à cet égard ! »

Un casse-tête pour les entreprises

La députée hennuyère trouve aussi surprenant que l’on puisse penser qu’il est possible de gérer l’emploi d’une équipe sans avoir d’information sur ses membres durant trois jours, plus de la moitié d’une semaine normale de travail. « C’est ingérable pour le milieu professionnel, les collègues, etc. Ce n’est pas qu’une question d’absence, c’est aussi une question d’information, de communication, de connaissance d’un état physique ou psychique, tout simplement une question de gouvernance sociale interne dans une équipe. »