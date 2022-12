Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Afin de favoriser le tourisme itinérant et d’un jour, la ministre Wallonne en charge du Tourisme, Valérie De Bue (MR) avait lancé un appel à projets pour des subsides visant à financer la création d’aires de motorhomes. Avec un financement possible jusqu’à 80 % et un plafond de 350.000 €. Une aubaine : aucune aire de ce genre, équipée comme il se doit, n’existe actuellement en région du Centre. Les plus proches se situant à Bouffioulx et à Tournai. Trois communes du Centre avaient décidé d’y répondre : La Louvière, Braine-le-Comte et Seneffe.

La commune de Seneffe fut la première à annoncer que son projet avait été retenu, au conseil communal du 12 décembre (lire par ailleurs). Les deux autres, par contre, à Strépy-Thieu, sur le site des Ascenseurs à Bateaux, et à Ronquières, près du Plan Incliné, ont reçu une fin de non-recevoir. La raison invoquée ?

« L’administration a considéré que nous n’avions pas un droit réel sur le terrain, qui appartient au SPW, alors que nous avions les accords du SPW », nous a expliqué le bourgmestre de La Louvière Jacques Gobert (PS). « C’est le même problème pour Braine-le-Comte et aussi pour Mons, d’ailleurs. »