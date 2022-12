Pas de subside pour les futures aires de motorhomes à La Louvière, Seneffe et Braine-le-Comte, mais les projets ne tombent pas à l’eau

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Afin de favoriser le tourisme itinérant et d’un jour, la ministre Wallonne en charge du Tourisme, Valérie De Bue (MR) avait lancé un appel à projets pour des subsides visant à financer la création d’aires de motorhomes. Avec un financement possible jusqu’à 80 % et un plafond de 350.000 €. Une aubaine : aucune aire de ce genre, équipée comme il se doit, n’existe actuellement en région du Centre. Les plus proches se situant à Bouffioulx et à Tournai. Trois communes du Centre avaient décidé d’y répondre : La Louvière, Braine-le-Comte et Seneffe.

Lire aussi laire-de-motorhomes-de-strepy-devrait-voir-le-jour-en-2023

Lire aussi Ronquières: une aire de motor-homes près du Plan Incliné pour booster le tourisme

Malheureusement, les projets de Seneffe sur le site de la Marlette (lire ci-dessous), de Strépy-Thieu, sur le site des Ascenseurs à Bateaux, et de Ronquières, près du Plan Incliné, ont reçu une fin de non-recevoir. La raison invoquée ?