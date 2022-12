Terrible drame dans le nord-ouest de la France: la sœur des deux enfants tués dans l’incendie d’une maison est décédée à son tour, «elle avait 13 ans»

« La troisième victime est décédée aujourd’hui. Elle avait 13 ans. C’est la grande sœur des deux premières victimes », une fillette de 7 ans et son frère de 11 ans, a déclaré lundi à l’AFP Christophe Salort, procureur adjoint de la République à Évreux.

Au total, cinq adultes et cinq enfants, quatre générations d’une même famille réunie pour Noël, se trouvaient dans cette résidence secondaire proche de Pont-Audemer. Les cinq adultes et deux enfants avaient pu sortir à temps du bâtiment, y compris l’arrière-grand-mère nonagénaire. Les personnes présentes dans la maison la nuit des faits venaient des Yvelines, de Paris (XVIe), de Saône-et-Loire et de Suisse, a précisé M. Salort.