Le frère de Daniel provoque une «dispute de Noël» après avoir utilisé le papier peint à 70 euros de sa mère pour emballer ses cadeaux: «Première dispute de Noël en cours»

Stress, fatigue… Les fêtes de fin d’année peuvent être propices aux tensions familiales. Pour de nombreuses familles, Noël rime souvent avec disputes sur l’heure à laquelle mettre la dinde au four ou sur le choix du film à regarder à la télé.

Avec beaucoup d’humour, les internautes ont envoyé leur soutien à son frère : « Faites-nous savoir quand auront lieu les funérailles », a écrit l’un d’eux dans les commentaires. D’autres se sont moqués des goûts de la maman en matière de papier peint, félicitant le frère de Daniel d’avoir « rendu service » à sa famille. Un sondage a même été lancé afin de savoir si le rouleau ressemblait plus à du papier peint ou à de l’emballage cadeau. Le papier cadeau a remporté plus de 75 % des votes.

L’entreprise qui fabrique le papier peint s’est également manifestée dans les commentaires de la publication Twitter et a proposé d’offrir un nouveau rouleau à la maman de Daniel. « Comme c’est la saison de la bonne volonté et de la paix pour tous, je suis sûr que je peux vous offrir un rouleau de remplacement gratuit. Envoyez-moi un message privé et nous aurons un rouleau pour vous dans la nouvelle année », a écrit le community manager de l’entreprise. Finalement, il semblerait que le frère de Daniel n’ait pas trop de soucis à se faire…