De la chaudière au caddie, le Belge a dû se serrer la ceinture en 2022: «Nos clients se penchent de plus en plus vers les marques blanches»

La crise de l’énergie que nous vivons actuellement a eu un énorme impact sur les habitudes de consommation des Belges. De la chaudière au caddie, tous les moyens sont bons pour faire des économies.

Chez Colruyt Group et chez Delhaize, cela se remarque. « Nos clients se penchent de plus en plus vers les marques blanches. Nous avons remarqué une augmentation de la vente de ces produits à hauteur de 10 à 15 % », explique Karima Ghozzi, porte-parole de Delhaize. « Nous avons vu une augmentation similaire sur nos produits « lions petits prix », nous pouvons estimer qu’il s’agit du même public ».