Le groupe «The Percussions of Anonymes» a fait don de sa musique et de 250€ au Foyer Tibériade de Dottignies

À la veille du week-end de Noël, il régnait déjà une ambiance de fête au Foyer Tibériade de Dottignies, vendredi dernier. Les lieux, qui accueillent 18 adultes porteurs d’un handicap mental léger à modéré, ont en effet été investis par le groupe « The Percussions of Anonymes ». de videos Pour rappel, cet accueil de nuit dont Gaëtan Ducatteuw vient de reprendre la direction, insiste pour que ses résidents y vivent « comme à la maison, dans une ambiance familiale que nous tenons à tout prix à préserver » précise le nouveau directeur. « La journée, ils sont occupés à l’extérieur. Notre foyer est agréé par l’Aviq pour une capacité de 18 résidents, mais seulement partiellement subsidié. »

Lire aussi Dottignies: le Foyer Tibériade a un nouveau directeur et attend avec impatience les aménagements prévus en 2023 pour ses résidents en situation de handicap Vendredi dernier, il a reçu la visite du groupe « The Percussions of Anonymes ». « Un groupe local qui a été fondé en 2019, et qui est dirigé par Séverine Siperius. Cette association a deux objectifs : aider les personnes atteintes de maladies rares, génétiques, orphelines et chroniques en redistribuant les recettes obtenues via des représentations, spectacles ou vente d’objets. Et permettre à des personnes elles-mêmes en difficultés ou souffrantes de maladies rares, génétiques, orphelines ou chroniques de pouvoir (re)jouer de la musique au sein du groupe ainsi constitué. »

La cheffe de musique a su, malgré les difficultés, par son enthousiasme et ses compétences, donner aux musiciens une spécificité et une qualité évidente. Le groupe continue à fonctionner grâce l’engagement des musiciens, des membres effectifs et du comité.