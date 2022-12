Un véhicule perd son carburant sur plus d’une dizaine de kilomètres entre Hamoir et Durbuy

Ce lundi en début d’après-midi (13h42), les pompiers du poste de Hamoir (Hemeco), ont été appelés pour un nettoyage de voirie. Du carburant, pour une raison encore inconnue, s’était en effet échappé d’un véhicule et se trouvait sur la route. Les pompiers sont intervenus avec trois citernes et aussi du balisage, sur une dizaine de km, entre Hamoir et Durbuy. « Nous sommes allés jusqu’à Barvaux centre », nous dit-on du côté des pompiers. La zone de secours Luxembourg a ensuite pris le relais. L’intervention a duré un peu plus d’une heure.

Les pompiers ont demandé une enquête pour déterminer l’origine du carburant présent sur la voirie.