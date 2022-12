Une météo hors normes pour la fin de l’année à Verviers: jusqu’à 15 degrés attendus!

C’est un temps plutôt maussade qui accompagne cette fin d’année 2022. Mais dès mardi et pour les prochains jours, les prévisions annoncent un temps sec, calme avec de belles éclaircies. Une incursion polaire est également à noter, avec des températures comprises entre 3 et 8 degrés. « Puis le temps sera de plus en plus chahuté, et les températures seront de plus en plus douces », annonce le météorologue Michael Bleret.

Lire aussi Le beau cadeau de Noël du centre de revalidation de Thimister: «Au début, elle était couchée dans sa cage sans bouger»

Pour la Saint-Sylvestre, la région verviétoise peut s’attendre à un temps relativement doux. On retrouve par ailleurs le même type de temps que l’année dernière à la même période. Michael Bleret explique : « Les températures vont monter, nous aurons des maxima entre 10 et 15 degrés. Il y aura des passages pluvieux réguliers, ainsi que des rafales de vent entre 40 et 70km/h pour les deux derniers jours de l’année. »