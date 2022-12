Grâce à la Meuse, Sandy a retrouvé un logement pour elle et ses quatre filles à Dison

Lire aussi Appelé sur scène par une humoriste au Forum de Liège, Jérémy ne s’attendait pas à ces retombées En avril dernier, Sandy Payez, jeune mère de famille, lançait un grand appel sur les réseaux sociaux. Maman de Séphora 11 ans, Léana 9 ans, Katalya 5 ans et Kelya 3 ans et ayant également un chat, la Verviétoise cherchait désespérément un nouveau logement. Elle devait en effet rapidement quitter le logement dans lequel elle habitait avec sa famille depuis deux ans car il avait été déclaré insalubre. de videos Mais la recherche a été très difficile à mener pour trouver un nouveau domicile. D’autant que sa fille Léana est porteuse d’un handicap physique (NDLR : cela n’a pas influencé les recherches de cette grande famille). Malgré un budget de 1.200 euros pour le loyer, elle n’arrivait pas à trouver quelque chose alors qu’elle avait déjà visité plus de 50 logements. Les propriétaires étaient réticents à l’idée de louer leur bien à cette famille nombreuse. Selon la Verviétoise, certains estimaient qu’elle avait beaucoup trop d’enfants et on lui a même raccroché plusieurs fois au nez. La Verviétoise avait même écrit aux services de la reine Mathilde…

L'article a tout changé En apprenant cela, nous avons décidé de consacrer un article au parcours du combattant de Sandy qui ne savait plus trop quoi faire malgré sa détermination et le fait d'apporter de nombreuses garanties aux propriétaires. Et cet article aura tout changé pour la jeune maman verviétoise. Car cette histoire aura été largement relayée par bon nombre de personnes.