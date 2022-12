Huit communes en hausse, Etterbeek seule à baisser sa fiscalité, primes Be Home: voici les taxes IPP et PRI des 19 communes bruxelloises

Ces dernières années, de plus en plus de communes bruxelloises ont dû modifier leurs taxations pour pouvoir présenter un budget en équilibre. L’an dernier, quatre communes sur 19 – Woluwe-Saint-Lambert, Jette, Ganshoren et Evere – avaient touché à l’impôt des personnes physiques (IPP) ou au précompte immobilier (PRI). Pour 2023, ce chiffre est encore plus conséquent, puisque huit communes augmentent leur PRI. Il s’agit d’Anderlecht, Forest, Ganshoren, Ixelles, Molenbeek, Saint-Gilles, Schaerbeek et Watermael-Boitsfort. En ce qui concerne l’IPP, il y a également du changement pour l’an prochain. Etterbeek, Ganshoren, Schaerbeek et Watermael-Boitsfort. Les trois dernières communes diminuent l’IPP et augmentent le précompte immobilier. Les riverains d’Etterbeek auront une bonne surprise, puisque la commune diminue l’impôt des personnes physiques sans toucher au PRI.

Obligation d’augmenter les recettes Du côté de Ganshoren, la commune baisse l’impôt des personnes physiques pour la deuxième année de suite. « L’accord de majorité prévoit de diminuer l’IPP à hauteur de la moyenne régionale, à savoir 6,5 % pour l’horizon 2024 », nous expliquait l’an dernier Stéphane Obeid (MR), échevin des Finances de Ganshoren. Cet accord a donc été respecté, puisque la commune atteint 6,5 % pour 2023.

Saint-Gilles était obligée d’augmenter son PRI. « On prévoit une énorme hausse des coûts l’année prochaine. On a besoin de recettes supplémentaires, sinon on va droit dans le mur », prévient Willem Stevens (Vooruit), échevin des Finances.

L’an dernier, Jette était devenue la commune avec le précompte immobilier le plus élevé de la région bruxelloise, détrônant Schaerbeek. La cité des ânes reprendra ce statut en 2023, après une hausse du PRI, qui atteindra 4.191 centimes additionnels. Pour compenser cela, la commune diminue l’IPP, comme Ganshoren et Watermael-Boitsfort. Schaerbeek se retrouve donc avec le PRI le plus élevé des 19 communes, mais avec l’IPP le plus bas. En augmentant son PRI de 28 %, Forest passe à 3.990 centimes additionnels. « La commune vit aujourd’hui dans une période compliquée. Nous sommes obligés d’avoir des recettes, c’est pour cela que nous devons augmenter le précompte immobilier », déclare Ahmed Ouartassi (PS), échevin des Finances. Comme d’autres communes, Forest est sous tutelle régionale pour réduire le déficit actuel. Prime Be Home La prime régionale Be Home, d’une valeur de 139 euros, réduit l’impact du précompte immobilier pour les propriétaires qui occupent leur bien immobilier. Ce bonus peut être accompagné par des primes Be Home communales. Pour compenser la hausse du précompte immobilier, de nombreuses communes ont introduit ou augmenter leur prime Be Home. La prime va être revue dans plusieurs communes pour « neutraliser » les nouveaux centimes additionnels. Cette prime se déduit directement au PRI.