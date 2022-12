Grande première en Wallonie: la ministre donne son accord pour interdire le nourrissage du gibier à Stoumont

En l’absence de décision du Gouvernement wallon, le conseil communal de Stoumont a pris le destin de son patrimoine naturel en main en interdisant tout nourrissage (sauf exception dûment justifiée), s’appuyant pour cela sur la Loi sur la Conservation de la Nature. On ne peut donc pas nourrir le grand gibier sur l’ensemble du territoire communal. Une décision qui a été approuvée par la ministre wallonne de l’Environnement, de la Nature et des Forêts, Céline Tellier. Une grande première en Wallonie.

Depuis de nombreuses années, le patrimoine forestier et agricole situé sur la commune de Stoumont est gravement impacté par l’excès de cervidés et de sangliers. L’exemple de Stoumont est significatif à cet égard. De ce fait, la commune a vu sa certification de gestion durable (PEFC) suspendue pour non-conformité, la régénération naturelle de sa forêt et de sa biodiversité étant menacée par un total déséquilibre. La commune ne peut plus à l’heure actuelle vendre du bois référencé « gestion durable ».

La section Nature du Conseil Économique Social et Environnemental de Wallonie a été mobilisée par la Ministre Tellier pour lui rendre un avis sur ce projet d’arrêté communal. Au vu de la présentation explicite des dégâts par le Département de la Nature et des Forêts, le Conseil s’est positionné favorablement, argumentant notamment que la décision de la commune a été prise en désespoir de cause, faute d’avoir obtenu des solutions tangibles via la loi sur la chasse. « Des mesures structurelles sont nécessaires pour apporter une réponse aux déséquilibres biologiques et impacts économiques occasionnés par les densités totalement anormales de grand gibier constatées à divers endroits du territoire wallon. Le Pôle « Ruralité » Section « Nature » ne peut que regretter cet état de fait, face auquel de nombreuses communes se trouvent dépourvues en raison de l’absence de décision au niveau des autorités régionales. »