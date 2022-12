À Erquelinnes, les enfants de Pieters sont victimes de harcèlement, blessures graves…: «Mon fils a la clavicule cassée et la direction de l’école ne réagit pas, il faut que ça change!» (vidéo)

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Des chamailleries, des disputes… Ce genre de comportement, bien que très désagréable et pénible à plus d’un titre, peut malheureusement faire partie du quotidien des élèves dans la cour de récré ou dans les couloirs. Un enfant ou un ado peut même finir blessé ou à l’infirmerie, même après un accident. Dans le cas de Pieters, ce papa erquelinnois, on est pourtant bien loin du petit incident entre élèves. Aujourd’hui, son fils de 14 ans et sa fille de 15 ans ne veulent plus retourner dans leur école d’enseignement spécialisé.