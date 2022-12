Voici nos 5 bons plans pour faire la fête lors réveillon du Nouvel An à Huy-Waremme

2. Le château de Waleffe à Faimes

Le Nouvel An au château de Waleffe (Faimes) soufflera sa 6e bougie cette année ! Une fois encore, l’ambiance promet d’être festive avec deux salles et ambiances musicales différentes. Six DJs régionaux viendront vous faire danser les participants toute la nuit. Il reste des places (15 €), mais l’entrée est uniquement sur réservation. Les invitations sont à se procurer à la Taverne à Waremme uniquement. Soirée interdite aux mineurs.

3. Le Moulin de Solières à Huy

Inutile de présenter cette institution de la région hutoise, qui prévoit une fois de plus un Nouvel An en grande pompe. De 19h à 22h, le club propose un forfait de 50 € qui donne droit à un buffet froid et l’entrée à la soirée qui s’ensuit. Et le petit-déjeuner pour les plus fêtards ! Passé 22h30, place à la soirée (10 € l’entrée, pas de réservation). Pour le repas, la réservation est obligatoire au 0495/80.56.04.

4. Le château de Modave

Le traiteur Paulus et l’Hiver aux châteaux proposent de passer le réveillon du Nouvel An au château de Modave. Pour la soirée, trois possibilités : deux formules repas, à la carte (45 €) ou le menu (70 €), et une soirée dansante qui vous mènera jusqu’au bout de la nuit. Réservations obligatoires au 083/23.40.14 ou par e-mail à contact@lhiverauxchateaux.be.