Kurdes tués à Paris: le suspect mis en examen et placé en détention provisoire

Le suspect, conducteur de train retraité de nationalité française, a été mis en examen par un juge d’instruction pour assassinat et tentative d’assassinat en raison de la race, l’ethnie, la nation ou la religion, ainsi que pour acquisition et détention non autorisée d’arme, a précisé cette source.

Il a ensuite été placé en détention provisoire par un juge des libertés et de la détention (JLD), conformément aux réquisitions du parquet, selon la source judiciaire.