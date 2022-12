Une adolescente de 17 ans, soupçonnée d’avoir poignardé son beau-père le jour de Noël, placée en centre fermé: l’homme n’a pas survécu

La victime vivait à Huizingen avec sa compagne et les quatre enfants de celle-ci, dont l’ainé, déjà majeur, n’était pas présent dimanche. Les deux filles de 13 et 17 ans et le garçon de 15 ans étaient bien présents dans la maison.

« Selon le médecin légiste, l’homme a perdu la vie à la suite d’un coup de couteau porté dans la région du cœur et des poumons », selon la porte-parole du parquet. « La mère et deux des enfants mineurs ont déjà été auditionnés. Une dispute aurait eu lieu entre la fille de 17 ans et son beau-père, lors de laquelle elle l’aurait menacé avec un couteau. »