Les conseillers juniors d’Antoing ont récolté plus de 100 cadeaux pour les enfants démunis

En cette fin d’année, le conseil communal des enfants avait la volonté de faire une action de solidarité en faveur des enfants défavorisés de la région. Les jeunes conseillers ont décidé de récolter des cadeaux lors du marché de Noël pour en faire don à des associations. Installés dans un petit chalet face au Scaldis, ils ont passé le week-end à empiler les différents jeux. « On a proposé plusieurs idées lors des réunions du conseil et notre choix s’est porté sur cette récolte de cadeaux. Nous avons réalisé des affiches, que nous avons exposées lors du marché de Noël, dans le chapiteau, le Scaldis et dehors. On était dans le chalet pour ranger les dons. Le premier jour, on n’a reçu que trois dons mais le dimanche, les gens sont revenus avec les jeux et c’était énorme » confie Louise, 11,5 ans. « Je ne m’attendais pas à ce qu’on reçoive autant de dons, c’était une belle surprise ! On a reçu plus de 100 jeux et ça me fait plaisir que tout cela aille aux enfants qui ont moins de chance ! ».

Mélanie Carbonnelle, responsable administrative, et Adrien Cocu, animateur pédagogique, qui ont accompagné les enfants dans ce projet, sont heureux du succès de cette action. « La collecte a été fructueuse ! Le samedi, nous n’avons récolté que deux ou trois jeux mais beaucoup de monde a vu les affiches et les gens sont revenus le lendemain. Nous sommes heureux car nous avons récolté des jouets de qualité et en bon état. Il nous restait en plus des sacs-cadeaux qu’on offrait lors du marché de Noël, avec le parcours-énigme et on a décidé de les donner aussi aux deux associations »