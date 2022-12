Race Sprint, expérience spectateur, organisation… Les raisons d’être optimiste sur le futur de la F1 à Francorchamps

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Jusqu’à l’été ce n’était pas seulement des nuages de pluie qui pesaient au-dessus du circuit de Francorchamps. Une incertitude planait également. Jusqu’au Grand Prix, on ignorait si cette édition 2022 était la dernière. Les signaux n’étaient pas au beau fixe et rien ne disait qu’en 2023 le cirque de la F1 passerait à Francorchamps. C’est désormais une chose certaine mais quid de 2024 et du reste ?