Entre la crise sportive, les contestations grandissantes des supporters envers la direction, la revente du club à des investisseurs américains et une reconstruction plus lente que prévue marquée par les impasses contractuelles dans les dossiers Raskin et Amallah, le Standard a rarement connu la sérénité alors qu’il s’apprête à fêter ses 125 ans.