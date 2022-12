Crowdfunding record pour le projet de distillerie dans la gare de Binche: «Nous avons voulu partager notre chance en emmenant les 15 enfants du Biseauà Train World»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le patron de la Plus Oultre Distillery n’imaginait pas que le crowdfunding lancé via la plate-forme Miimosa pour soutenir son projet de transformer une partie de la gare classée de Binche en distillerie, allait susciter un tel élan. Le résultat a quasi doublé ses attentes. Avec quelque 110.000 € et 220 co-actionnaires, on est même en face d’un record belge !

Jérôme Urbain - D.C.

« Il faut savoir que pour ce genre de projet, on doit investir entre 10 à 25 % du budget récolté dans des frais publicitaires, afin de faire connaître logiquement l’action au plus grand nombre. Ici, cela n’a pas été nécessaire, tant les partages sur les réseaux sociaux ont été importants dès les premières heures » explique Jérôme Urbain. « La semaine dernière, je méditais sur cette chance incroyable, au volant de ma camionnette de livraison, tout en écoutant la radio et la dernière ligne droite de l’opération « Viva for Life » destinée à venir en aide à l’enfance précarisée. Or, je connais bien le directeur de L’ASBL Alises – Le Biseau qui gère un service résidentiel pour 15 enfants âgés de 3 à 12 ans dont les situations nécessitent un éloignement du milieu familial ».