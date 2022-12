Meurtre de Dominique Meyer à Virton: une seconde personne placée sous mandat d’arrêt

Dimanche 11 décembre, Dominique Meyer, 48 ans, perdait la vie dans l’incendie dans son appartement en plein centre de Virton. Si dans un premier temps, la piste accidentelle s’impose, très vite, il n’y a plus aucun doute : il s’agit bel et bien d’un meurtre.

Le lendemain, Steve Chevalier, un homme âgé de 33 ans est arrêté et inculpé pour assassinat et incendie d’un immeuble. Quelques jours plus tard, en Chambre du conseil, l’assassin présumé reconnaissait avoir ôté la vie de Dominique Meyer mais contestait toute intention. Sa détention avait alors été prolongée d’un mois.