Soutien aux 141 supporters carolos exclus? Un feu d’artifice au-dessus du stade du Pays de Charleroi qui accueille Anderlecht, ce lundi soir

Une rencontre particulière, on le sait : c’est aujourd’hui le premier des cinq matches dont sont privés près de 150 supporters carolos, assimilés aux Storms Ultras et au Block 22. Une liste de 141 personnes a été établie, les excluant de stade, à domicile comme en déplacement.

de videos

Et ce soir, un splendide feu d’artifice était lancé peu après l’entame du match… On peut le supposer, en soutien aux supporters qui ne pouvaient être là. Et la T4, tout de même remplie ce lundi soir, a également reçu le soutien des supporters anderlechtois, en face.