Guerre en Ukraine: neuf millions d’Ukrainiens toujours privés d’électricité, selon le président Zelensky

«Mais le nombre et la durée des coupures de courant ne cessent de diminuer», a nuancé le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans son allocution vidéo quotidienne lundi soir.

Il a également déclaré que des décisions importantes avaient été prises lors des consultations avec les représentants du gouvernement concernant la situation énergétique et les infrastructures. «Nous nous préparons pour l’année prochaine, et pas seulement pour les mois d’hiver», a-t-il affirmé. «Il y a des mesures qui doivent être prises et l’État les prendra assurément», a-t-il dit sans ajouter de précisions.