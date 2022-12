Burn-outs et dépressions ont augmenté de près de moitié en cinq ans en Belgique: «C’est une tendance à l’œuvre depuis plusieurs années»

Fin 2021, on dénombrait 485.435 employés, indépendants ou chômeurs qui ne travaillaient plus ou qui ne cherchaient plus de travail depuis plus d’un an pour cause de maladie, soit une augmentation d’un quart en cinq ans, montrent de nouveaux les chiffres de l’Inami rapportés par L’Echo et De Tijd mardi.

Cette augmentation résulte surtout de la progression des burn-outs et des dépressions. En cinq ans, le nombre de salariés, indépendants et chômeurs en arrêt depuis plus d’un an pour ces maladies a augmenté de 45 %. Les vrais chiffres sont sans doute encore plus élevés, sachant que les agents de la fonction publique ont leur propre régime d’assurance-maladie, nuancent les deux quotidiens.