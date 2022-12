La frustration de Mazzù, la joie de Riemer: les mots forts des coaches après Charleroi – Anderlecht

Pour ses retrouvailles avec son ancien entraîneur Felice Mazzù, Anderlecht s’est imposé 0-1 sur le terrain de Charleroi pour le compte de la 18e journée de Jupiler Pro League, lundi soir. Les Bruxellois offrent ainsi une première victoire à leur nouvel entraîneur Brian Riemer.

Le tournant d’un match très moyen est survenu à la 85e minute de jeu : après une récupération haute, Anouar Ait El Hadj a servi Benito Raman qui a centré en direction d’Amuzu. L’ailier anderlechtois a buté sur Koffi, mais le ballon a rebondi sur Adem Zorgane avant de finir au fond des filets.

« C’est forcément frustrant de perdre ce match de la sorte parce que je pense que ça devait plutôt se finir par un partage vu le peu de danger créé par chacun et que, sans manquer d’humilité, on a été meilleur que l’adversaire par moments », expliquait très justement Felice Mazzù après le match.

« On savait que ce serait compliqué de venir ici, à cause d’un terrain toujours difficile à ce moment de l’année et face à une équipe bien organisée. C’est un très bon sentiment de l’avoir emporté. C’est en partie l’Anderlecht que je veux voir mais on doit encore faire nos preuves », ajoutait Brian Riemer.

Des mots forts de la part de coaches plus motivés que jamais à redresser la barre dans leur nouvel univers de travail.