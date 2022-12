Accident mortel à Maffle: un Pick-up est tombé dans le canal, derrière le Trafic, le conducteur originaire d’Ath est décédé

Peu après minuit ce mardi, les riverains ont vu des phares allumés dans la Dendre. Ils ont directement appelé les services de la zone de secours de Wallonie picarde qui sont arrivés sur les lieux à 0h30. « Les riverains n’ont pas vu la voiture tombée dans l’eau », précise le Capitaine Eric Stasik qui a dirigé l’intervention. Une opération délicate puisque dans l’eau se trouvait un gros Pick-up. Des plongeurs et une grue ont été nécessaires pour récupérer le véhicule.µ

« A notre arrivée, nous voyions encore les phares, mais le véhicule se trouvait déjà immergé à plus d’un mètre de profondeur » Le véhicule a emprunté un petit chemin, juste à l’arrière du parking du magasin Trafic, situé le long de la chaussée de Mons. Très peu de voitures empruntent ce chemin-là habituellement. Une enquête a été ouverte par la police pour déterminer les circonstances de l’accident. On sait que la victime est originaire d’Ath et que c’est un homme.