Un trafiquant de stups interpellé près du parc de Mouscron: cocaïne, héroïne et plus de 3.000€ en cash découverts à son domicile

La police de Mouscron, et plus précisément son service d’enquête et de recherche (SER), vient de réaliser une jolie « prise » dans le milieu du trafic de drogues. Le mercredi 21/12 dernier en matinée, aux abords du parc communal, elle a en effet interpellé un individu suspecté de vente de produits stupéfiants.

La perquisition qui a suivi, à son domicile, a permis la découverte de 62 gr. de cocaïne, 225 gr. d’héroïne, ainsi que la somme de 3.150 € en cash, et plusieurs GSM.