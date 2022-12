«Les 12 Coups de midi»: Stéphane va-t-il bientôt quitter le jeu de TF1? La date de son élimination serait connue!

On ne sait pas encore quelle question provoquera la chute de Stéphane. Lequel ne devrait ainsi pas surclasser Paul, quatrième plus grand joueur des « 12 coups de midi » derrière Bruno, Eric et Christian Quesada. « C’est une très grande satisfaction personnelle », a récemment confié le champion à Télé-Loisirs. « Je n’aurais jamais pu penser que j’allais atteindre un tel niveau. Je m’étonne moi-même des réponses que je peux apporter. Tout le monde me dit que je suis une bête ou un monstre de culture. Je suis à la fois étonné, mais fier et satisfait de mon parcours. J’espère encore aller le plus loin possible. »