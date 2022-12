Maxime Le Forestier se confie à l’occasion de ses 50 ans de carrière: «‘San Francisco’ est né à Spa» Maxime Le Forestier fête ses 50 ans de carrière. Avant son retour sur les scènes belges au mois de mars, nous l’avons rencontré à Paris. Confidences… Il est très copain avec Philippe Lafontaine. - Prod.

Par Nicolas Dewaelheyns

Il vient de publier « On a fini par trouver une date », un double album qui reprend ses plus belles chansons enregistrées en public. Ce soir, à 22h10, sur La Une, avec « Maxime Le Forestier, l’enchanteur », l’artiste français nous invite chez lui avec ses amis et sa famille pour se remémorer 50 ans de chansons qui accompagnent nos vies. « San Francisco », « Mon frère », « Né quelque part », « Ambalaba » ou encore « Passer ma route » ne sont que quelques titres qui ont su traverser toutes les époques. Rencontre.

Qu’est-ce qui vous a conduit vers la musique ?

Ma sœur aînée. Anne, avait l’oreille absolue, c’est-à-dire la mémoire des hauteurs de notes. C’est un don particulièrement précieux ! Elle avait donc intégré un cours de solfège de très haut niveau. Et comme ma mère n’avait personne pour nous garder, ni moi ni ma sœur Catherine, les jours de cours de solfège, on traversait Paris et je jouais avec ma petite voiture sous le piano d’Yvonne Desportes. Puis, elle m’a appris à lire…

À 16 ans, vous rencontrez Georges Moustaki. Dans quelles circonstances ?

Avec ma sœur Catherine, on avait monté un duo et on jouait dans un petit cabaret de la rue des Bernardins, « Chez Bernadette », où les artistes de la Rive gauche terminaient leur tournée et venaient manger. Moustaki y chantait. Et le plongeur était particulier. C’était... Coluche !

Georges Brassens vous offre de chanter trois semaines en première partie de ses concerts à Bobino. Et vous n’allez plus vous quitter.

Il m’invitait à déjeuner chez lui, mais aussi dans ses émissions...

Qui était-il pour vous ?

Ni un ami, ni un père, ni un modèle, ni un maître. Il a orienté ma vie !

Qu’avez-vous appris à ses côtés ?

Les bienfaits du minimalisme.

À quand remonte votre rencontre avec la Belgique ?

J’avais 16 ans. C’était avec Moustaki ! Et depuis, je continue à fréquenter la Belgique avec une certaine assiduité. J’ai Philippe Lafontaine au téléphone tous les lundis à 10h30. On parle de tout, de rien, de nous… On s’est rencontré en 1989 ou 1990 à Montréal, son « Cœur de loup » cartonnait, même sur les radios anglophones. C’était un succès total ! Un vrai raz-de-marée ! J’aime « Cœur de loup », « Les folklores imaginaires », la magnifique comédie musicale « Célia fée » qu’il a écrite pour sa petite fille… Et puis, j’aime le bonhomme, le personnage.

Vous êtes aussi ami avec un autre Belge.

Le chirurgien Guy-Bernard Cadière, qui est un des hommes les plus admirables que j’ai rencontrés dans ma vie. Il m’a emmené au Cambodge avec Médecins sans frontières. Il rêve que je l’accompagne à Panzi chez le docteur Denis Mukwege, qui répare les femmes violées. Guy-Bernard a beaucoup aidé pour résoudre ces problèmes épouvantables. Je suis content et fier de les connaître.

La Belgique est un pays qui compte dans votre vie ?

Ah oui ! Les Belges ont toujours eu un an d’avance sur les Français par rapport à ce que je faisais. Je suis vraiment toujours content d’être en Belgique.

Votre chanson « Sans Francisco » fête ses 60 ans. Comment est-elle née ?

Elle est née en Belgique, au Festival de Spa, où j’accompagnais ma sœur Catherine dans sa chanson « Au pays de ton corps ». Un soir, on a rencontré le comédien belge Luc Alexandre. Il nous a dit qu’on devait aller en Californie, à San Francisco. Et il nous a donné l’adresse de la maison bleue. Catherine a gagné le Festival de Spa et l’argent suffisant pour acheter deux allers-retours Paris – San Francisco. On est parti et on est arrivé à la maison bleue avant Luc. On y est resté quelques semaines.

Vous chantiez les hippies. Mais vous, vous ne l’avez jamais été !

C’est vrai ! J’aimais beaucoup les hippies mais moi, j’étais chanteur.

Vous aviez 22 ans. De quoi rêviez-vous ?

De faire carrière.

Comment avez-vous vécu le succès ?

Les deux premières années, je ne m’en suis pas aperçu. Après, ça a été plus difficile parce que le succès, ça va, ça vient… Mais je m’en suis toujours assez bien sorti !

Comment vivez-vous le temps qui passe ?

Ce qui est emmerdant dans le fait de vieillir, c’est de ne plus pouvoir courir.

Quel regard portez-vous sur votre vie ?

J’ai eu beaucoup de chance. Je me le dis souvent…

Quels sont vos projets ?

Je reviens en Belgique au mois de mars avec mon nouveau spectacle « Soirée Brassens ».