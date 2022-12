Il vole trois voitures en deux jours à différents endroits de la province de Luxembourg

Une personne, née en 1987 et délinquant bien connu de la région débute par un vol de voiture le 13 décembre dernier. Le lendemain (14 décembre), il est arrêté par la police.

Relaxé le 15 décembre du commissariat de Bertrix, il vole, à nouveau, un véhicule 30 minutes plus tard, à quelques centaines de mètres du commissariat. Au volant de ce Berlingo rouge, le voleur effectue une sortie de route. Et pour sortir la voiture du fossé, il commet un nouveau vol de voiture, du côté de Jamoigne. Le troisième en quelques jours à peine. Après le dépannage, il reprend la Berlingo et laisse l’autre véhicule sur place.