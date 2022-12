«Une référence maladroite à Game of thrones» pour tacler Meghan Markle: les Sussex dénoncent un affreux «coup de com» d’un média anglais

Le prince Harry et son épouse fustigent les regrets du tabloïd The Sun, qui a publié une virulente chronique de l’ancien présentateur de l’émission automobile « Top Gear », Jeremy Clarkson.

La semaine dernière, dans une chronique au vitriol contre Meghan Markle, Jeremy Clarkson écrivait qu’il rêvait de voir la duchesse de Sussex « défiler nue dans les rues de toutes les villes du Royaume-Uni, pendant que la foule criera ‘honte !’ et lui jettera des excréments dessus ». Une scène très imagée et d’une violence inouïe, qui est aussi une référence marquante à la série « Game of thrones » (GoT). Dans le dixième épisode de la saison 5, le personnage de Cersei Lannister (Lena Headey) subit en effet cette fameuse « marche d’expiation », punition des Sept Couronnes avant son procès pour adultère.

« Cela a été mal pris par de nombreuses personnes », se défend aujourd’hui l’ex-animateur de l’émission automobile « Top Gear », dont les propos ont été publiés dans le tabloïd The Sun au lendemain de la diffusion des derniers épisodes du documentaire « Harry et Meghan », sur Netflix. « Je suis horrifié d’avoir causé tant de peine et je serai plus prudent à l’avenir. »