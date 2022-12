Les urgences de l’hôpital renvoient la petite Hailey, deux ans, chez elle alors qu’elle était souffrante: le lendemain, ses parents découvrent l’horreur en la réveillant, «nous ne pouvons pas croire que nous avons perdu notre petite fille»

Mais en allant réveiller leur fille le lendemain matin, Kris 32 ans et Iboyla, 35 ans, ont découvert avec horreur que leur fille était morte dans son lit. Le père de la petite a tenté de la réanimer jusqu’à l’arrivée des secours. Elle a ensuite été emmenée à l’hôpital, mais c’était trop tard pour l’enfant de deux ans. « Nous ne pouvons pas croire que nous avons perdu notre petite fille », a réagi Kris Thompson dans les colonnes du Mirror. « Tout s’est passé si vite, c’était comme si quelque chose dans son corps avait pris le contrôle », ajoute-t-il.

Dimanche dernier, les parents de la petite Hailey Thompson, âgée de deux ans, ont emmené leur fille aux urgences de l’hôpital de la ville de Wigan, en Angleterre. La petite fille se sentait grippée et avait des difficultés à respirer. Mais malheureusement, les urgences de l’hôpital étaient bondées ce soir-là et le personnel médical a décidé de renvoyer Hailey chez elle avec ses parents.

C’est le 7 décembre dernier que l’enfant a commencé à se sentir mal. Un pédiâtre lui a prescrit des antibiotiques, mais le traitement a rapidement été arrêté car Hailey faisait une réaction allergique. Une semaine plus tard, lors d’une consultation chez le médecin, les parents de la petite ont appris que leur fille devait à présent prendre du paracétamol, car elle avait une infection virale. Le lendemain de cette visite, quand Kris est allé réveiller sa fille, elle était à bout de souffle. Il a immédiatement appelé les secours, mais on lui a dit qu’il valait mieux qu’il se rende lui-même aux urgences, car il y avait plus de deux heures d’attente pour avoir une ambulance.