Un espace étude pour les étudiants à Berchem-Sainte-Agathe

Un espace d’étude est mis à disposition pour aider les étudiants à préparer leur blocus. L’espace est accessible aux étudiants du supérieur du 26 décembre 2022 au 8 janvier 2023.

Yonnec Polet (PS), échevin en charge de la Cohésion sociale et président l’ASBL Cohésion sociale de Berchem-Sainte-Agathe souligne l’importance de l’initiative. « Chaque année le succès est là ! L’année dernière, ils étaient plus de 80 à être venus préparer leurs examens. Cela en dit long sur le besoin d’étudier au calme. En mettant cet espace à disposition, la Cohésion sociale et la commune veulent les soutenir dans leur blocus. »