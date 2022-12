Le président de Vooruit Conner Rousseau a visité Molenbeek et ne se sent toujours pas chez lui: «Cette visite n’a fait que renforcer mon propos»

Conner Rousseau n’a pas sa langue dans sa poche. Le socialiste flamand, président de Vooruit, avait excessivement énervé nos politiciens bruxellois après ses propos sur Molenbeek. La bourgmestre socialiste de la commune visée, Catherine Moureaux, l’avait d’ailleurs invité à venir découvrir Molenbeek en sa compagnie. Finalement, dans une nouvelle interview accordée à Humo en cette fin d’année, Conner Rousseau confirme avoir visité la commune, en compagnie de Jef Van Damme, l’échevin Vooruit de Molenbeek. Et le moins que l’on puisse écrire, c’est que ce petit tour dans la commune bruxelloise n’a pas convaincu Rousseau de revenir sur ses propos. « J’ai exprimé un sentiment que partagent de nombreux Flamands et j’ai proposé une solution : faire en sorte que tout le monde parle notre langue et reçoive plus d’opportunités dans notre enseignement (…). Cette visite n’a fait que renforcer mon propos », raconte-t-il à Humo. « C’était une très bonne visite qui lui a permis de voir Molenbeek », confirme l’échevin Jef Van Damme.

« Des interprètes lors des réunions de parents »

« Je ne me sens pas chez moi à Molenbeek, mais ce n’était pas une attaque personnelle contre ces gens. Mon message était que nous devons améliorer les conditions dans ces quartiers en investissant dans la langue, les garderies et l’éducation. J’ai visité une école néerlandophone où un enseignant m’a dit qu’il avait besoin de trouver des bénévoles pour faire les interprètes lors de réunions de parents. »