«Petite crapule en cours de création»: deux anciens aventuriers de «Koh-Lanta» s’apprêtent à fonder une famille (vidéo)

Mathilde et Romain vont devenir parents.

« 2022 à deux, 2023 à trois » : c’est comme ça que Mathilde, révélée en 2017 dans « Koh Lanta Cambodge », vient d’annoncer sur Instagram qu’elle agrandit la famille avec Romain, ex-aventurier du jeu de TF1 lui aussi (« Koh Lanta Thaïlande »), à qui elle a dit oui l’été dernier.

Bientôt trois ans après avoir officialisé leur relation, les amoureux accueilleront « une petite crapule crapule » actuellement « en cours de création », et la future maman d’ajouter un trait d’humour : « On va pas s’mentir, la petite binch bien fraîche du weekend à peine entamé me manque déjà. »