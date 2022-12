Coup dur pour les fans de «Ici tout commence»: un acteur emblématique sur le départ, il évoque un projet «top secret» aux USA!

« La quotidienne prend beaucoup de temps, d’énergie », s’est-il défendu auprès de nos confrères. « Je n’ai pas pris de moments de respiration, parce que j’adore ce métier. Mais là, j’avais besoin d’une petite pause pour me consacrer à d’autres projets. »

Après Clément Rémiens, c’est un autre acteur principal de « Ici tout commence » qui prend le large. Interrogé par Télé Star, Mikaël Mitterlstadt a annoncé son départ du feuilleton quotidien de la Une et TF1. Après deux ans et demi dans la peau de Greg Delobel, qui s’exportera bientôt à Tokyo pour assurer la relève de son père, le comédien a décidé de voguer lui aussi vers d’autres horizons.

Et de préciser : « J’avais envie de me laisser la possibilité de partir sur un projet à l’étranger, de façon temporaire. »

Mais où Mikaël Mittelstadt va-t-il poser ses valises ?

« C’est top secret ! », a révélé l’acteur quant à la suite de sa carrière. « Je peux juste dire que je retourne sur mes traces new-yorkaises. » Ce qui laisse entendre que l’acolyte de Nicolas Anselmo tenterait sa chance aux États-Unis, où il a suivi des études de comédie à la New School of Drama de New York.