Jean-Michel Zecca: «Eddy Merckx, c’est un extraterrestre!» Pour fêter les 50 ans de son record de l’heure, Eddy Merckx égrène ses souvenirs avec Jean-Michel Zecca dans l’émission « Qui es-tu, Eddy ? », diffusée ce 27 décembre à 20 h 30 sur RTL-TVI. Jean-Michel Zecca interview le champion Eddy Merckx dans une émission exceptionnelle, ce soir sur RTL-TV. © RTL Belgium/Olivier Pirard

Par Jean-Jacques Lecocq

Le matin du 25 octobre 1972, Eddy Merckx s’élance, seul, sur la piste du vélodrome Agustin Melgar, à Mexico, situé à 2285 mètres d’altitude. Il a pour ambition de battre le record de l’heure établi quatre ans plus tôt dans la même ville par le cycliste danois Ole Ritter. Soixante minutes plus tard, l’Ogre de Kraainem a parcouru 49,431 kilomètres. Près de 800 mètres de mieux que son prédécesseur. Record pulvérisé, anéanti. Son record à lui va tenir 28 ans et 2 jours ! Cycliste amateur passionné, Jean-Michel Zecca a saisi le prétexte du cinquantième anniversaire de cet exploit pour nous concocter un documentaire exceptionnel d’une… heure, bien sûr, « Qui es-tu Eddy ? Lire aussi Maxime Le Forestier se confie à l’occasion de ses 50 ans de carrière: «‘San Francisco’ est né à Spa» Jean-Michel, que vouliez-vous apporter de différent avec ce documentaire ?

On a voulu montrer une autre facette d’Eddy Merckx, un peu plus intime. Ce n’est pas une émission de cyclisme, qui aurait été réservée aux seuls fanatiques du vélo. On a saisi cette occasion du 50e anniversaire de son record de l’heure à Mexico pour saluer la carrière d’Eddy et lui rendre hommage. On aurait pu célébrer bien d’autres exploits encore ! Mais je ne lui ai pas beaucoup parlé de son record de l’heure. Comme dans l’émission qu’on vient de faire sur les Diables rouges, on ne s’est pas appesanti sur les chiffres ou les étapes du Tour de France, même s’ils font partie de l’histoire. On parle d’un homme hors norme, dont on connaît la carrière, et qui avec le recul des années, s’exprime avec je trouve beaucoup de lucidité sur cette période. Avec beaucoup d’émotions aussi, notamment quand il évoque l’hommage qui lui a été rendu sur le Tour de France. Il a souvent raconté son histoire, et pourtant à chaque fois on est surpris, parce que ça nous ramène à une épopée énorme. Avec non seulement les victoires, mais aussi les à-côtés, comme l’histoire du coup de poing. Ça touche toujours énormément les gens.

Eddy Merckx a reçu Jean-Michel Zecca chez lui. © RTL Belgium

Vous faites l’expérience de rouler sur piste le plus vite possible. On voit le gap entre le cycliste amateur et un champion tel qu’Eddy ! C’est des efforts de malade ! J’étais cramé à la fin ! Et je l’ai fait avec un vélo moderne ! Lui a battu le record de l’heure avec un vélo autrement plus lourd ! Respect total pour ce qu’accomplissent ces cyclistes, et pas seulement Eddy ! Même si ce qui le rend lui hallucinant, c’est quand on voit ses capacités physiques naturelles ! Une quarantaine de pulsations par minute ! Son cœur qui pompe jusqu’à huit litres de sang, contre quatre ou cinq en moyenne. C’est un extraterrestre ! Lire aussi Carton sur Netflix, le film «Pourris gâtés» connaîtra-t-il une suite? Gérard Jugnot nous répond! Vous montrez aussi toute sa famille, ses enfants et ses petits-enfants, tous des sportifs ! Oui, que ce soit dans le cyclisme, la natation, le hockey ! Il doit y avoir un génome du sport dans la famille, une transmission génétique, ce n’est pas possible autrement. On voit d’ailleurs qu’Eddy avait des prédispositions évidentes, en replongeant dans son quartier d’enfance à Woluwe, devant ce qui était l’épicerie de ses parents. On a discuté avec les voisins, qui nous ont raconté que parmi les personnes les plus âgées du coin, certaines se souviennent du jeune Eddy, coursier à vélo pour ses parents. C’était Uber avant l’heure. Gamin, tout le monde l’appelait « Tour de France » ! En 1972, Eddy Merckx pulvérisait le record de l’heure. Il ne sera pas détrôné avant l’an 2000! © Capture Youtube Vous avez fait le Ventoux, tout le monde n’y arrive pas ! Oui, j’ai fait le Ventoux à mon petit niveau ! (Rires.) Ne fût-ce que dans le groupe des Cyclos du Cœur, que j’emmène chaque année, il y en a qui vont quatre, cinq si pas six fois plus vite que moi. Le but n’est la performance, mais d’arriver au sommet ! On a fait le Ventoux, le Galibier et l’année prochaine, l’Alpe-d’Huez. Le problème du vélo, c’est que c’est chronophage. Pour s’entraîner, en dessous de deux heures, il ne se passe rien ! Et une bonne sortie, elle fait quatre heures ! Entre le boulot, les enfants, les activités, c’est pas toujours facile ! Mais ça reste un plaisir ! «Qui es-tu Eddy?» offre aussi le plaisir de revoir une caravane du Tour presque comme à l’époque! © RTL Belgium/Olivier Pirard Vous vous rappelez votre première rencontre avec Eddy Merckx ? Je présentais la Ligue des Champions, ça doit faire une vingtaine d’années. Il avait accompagné Paul Van Himst, qui est un de ses grands amis. Je me rappelle la retransmission d’un match avec eux et Raymond Goethals, tous dans la même pièce ! Quel souvenir !