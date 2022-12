La Brasserie de l’Univers aux Guillemins à Liège a déposé le bilan: elle n’a pas résisté à la flambée des prix de l’énergie et des matières premières

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

C’est un nom bien connu de la restauration liégeoise qui vient de déposer son bilan. La société Starfood, qui gère depuis 2015 la Brasserie de l’Univers à l’entrée de la rue des Guillemins, a été déclarée en faillite vendredi par le tribunal de l’Entreprise de Liège.

Elle laisse six personnes sous contrat sur le carreau, de nombreux étudiants qui venaient régulièrement donner un coup de main et bien sûr ses centaines de clients qui occupaient régulièrement les 40 couverts intérieurs et autant à l’extérieur lorsque la terrasse était mise.