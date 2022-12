Il se bat avec des agents Sécurail après avoir volé une selle de vélo aux Guillemins

Dans la nuit de lundi à mardi, vers minuit 45, un homme de 33 ans en séjour illégal se rend dans le parking à vélos de la gare des Guillemins à Liège. Il y vole une selle de vélo puis tente de voler un autre vélo en essayant de fracturer le cadenas mais en vain. L’opérateur des caméras de surveillance du parking prévient deux agents de Sécurail qui se rendent sur place et qui tentent d’intercepter le voleur. Celui-ci ne se laisse pas faire et se rebelle. Il y a un échange de coups et un des deux agents Sécurail est blessé. Il a une incapacité de travail de six jours.

Finalement, le voleur est maîtrisé et remis à la police de Liège. Il a été déféré ce mardi matin au parquet de Liège. Il est connu sous plusieurs alias et serait Marocain. Il reconnait le vol et la tentative de vol mais pas les faits de violence. Le dossier a été mis à l’instruction avec demande de mandat d’arrêt.