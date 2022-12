Dans les coulisses du Sporting de Charleroi: broncho-pneumonie pour Ilaimaharitra, Nkuba et Andreou mentionnés par l’Observatoire du football comme références à leur poste

Les Zèbres se sont inclinés pour leur reprise au Mambourg face au Sporting de Charleroi sur un auto-but malheureux d’Adem Zorgane (0-1). Ce ne sont toutefois pas les seules nouvelles en provenance du boulevard Drion en cette fin d’année civile. Voici le reste de l’actu carolo :

Malades : aux absents connus, il a fallu ajouter Marco Ilaimaharitra et Jackson Tchatchoua ce lundi soir. Tous les deux étaient malades de dernières minutes. « Pour Marco, je précise tout de suite que malgré le contexte (NDLR, il est suivi par Saint-Étienne), il est bel et bien malade. Il souffre d’une broncho-pneumonie et avait de la fièvre ce lundi. C’était impossible qu’il joue », expliquait Felice Mazzù.

Capitaine : en l’absence du Malgache, Ryota Morioka intégrait le onze et en profitait pour hériter du brassard.

Programme : le T1 carolo a donné congé ces mardi et mercredi aux joueurs. Il y aura ensuite entraînement jeudi et vendredi avant deux jours de congé pour le passage à l’an neuf. Les Carolos s’entraîneront ensuite de lundi à vendredi pour préparer le match à Eupen du samedi 7 janvier. Les séances de jeudi et vendredi se dérouleront à huis clos.

Feu d’artifice : privés de rencontres suite aux excès des dernières semaines avec en point d’orgue le match arrêté contre Malines, les Storm Ultras ont soutenu les Zèbres depuis l’extérieur du stade via un feu d’artifice au quart d’heure de jeu.

Sélection : le jeune Vandermeulen, qui avait joué trente minutes en amical à Westerlo, accompagnait finalement le groupe carolo ce lundi, sans toutefois être sur la feuille de match.

Choix : Patron, Wasinski et Andreou sont restés sur le banc tout le match.

Assistance : il y avait 10.262 spectateurs ce lundi.

CIES : l’Observatoire du football a émis son rapport mensuel. Celui-ci reprend le Top 10 des meilleurs joueurs mondiaux de moins de 21 ans à chaque poste. On retrouve deux Zèbres à leur poste respectif : Andreou est quatrième parmi les défenseurs centraux défensifs, tandis que Nkuba est dixième des ailiers… gauche tout-terrain. C’est étonnant quand on sait que le Diablotin joue quasiment exclusivement sur le côté droit.

