Kruidvat ouvre son sixième magasin à Jodoigne: «Sa grande force est son excellent emplacement»

Le nouveau magasin de la chaussée de Wavre s’étend sur une superficie totale d’environ 404 m², dont 283 m² de surface de vente. Le magasin a été conçu selon le nouveau concept de Kruidvat, qui met l’accent sur le confort d’achat des clients. Il est donc spacieux, caractérisé par de larges allées et les grandes fenêtres invitent un maximum de lumière naturelle. À l’intérieur, le magasin est doté d’un généreux éclairage LED. Les couleurs et les thèmes tendance ainsi que les caisses de self-scanning augmentent le confort d’achat et apportent une touche de modernité et de fraîcheur.

Le magasin de Jodoigne met l’accent sur un assortiment élargi de produits liés aux ménages, avec de nombreux produits familiaux et des contenants plus volumineux, par exemple. Sans oublier les assortiments pour les bébés, les vitamines et suppléments minéraux.