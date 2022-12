«Je fais comme si tout allait bien»: Kim Kardashian fond en larmes en évoquant les dernières frasques de son ex Kanye West (vidéo) La star de téléréalité s’est confiée à cœur ouvert dans le podcast « IRL », déclarant qu’elle protégerait toujours le père de ses enfants, même si c’est difficile. Captures d’écran

Par L.V.

En février 2021, Kim Kardashian et Kanye West confirmaient leur séparation après neuf ans de relation, dont sept de mariage. Les deux stars se partagent aujourd’hui la garde de leurs quatre enfants, ce qui n’est pas forcément une chose facile… encore moins quand le papa enchaîne les polémiques ! de videos Dernière en date : après avoir cumulé les remarques antisémites, le rappeur américain a confirmé son amour pour Hitler dans l’émission InfoWars du 1er décembre, animée par le présentateur complotiste Alex Jones. Affublé d’une cagoule noire, celui qui se fait désormais appeler Ye s’est ainsi laissé aller à une tirade pro nazie. « Je vois des choses positives aussi concernant Hitler », a-t-il déclaré, provoquant le malaise. « Ce mec a inventé les autoroutes, et le microphone que j’utilise comme musicien. On ne peut pas dire publiquement que cette personne a fait quoi que ce soit de bien, et j’en ai assez. (…) J’en ai assez des étiquettes, tout être humain a apporté quelque chose ayant une valeur, surtout Hitler. (…) Les nazis ont fait de bonnes choses aussi. Nous devons arrêter d’insulter les nazis en permanence. J’adore les nazis ! »

Des propos qui ont fait bondir les internautes ainsi que son ex, Kim Kardashian.« C’est vraiment très difficile » avoue cette dernière, les larmes aux yeux.

« Ils ne savent rien » Interrogée dans le podcast « IRL », Kim Kardashian en dit plus sur la façon dont elle gère les sorties problématiques de son ex-mari. « Je l’ai toujours protégé et je continuerai à le faire, pour mes enfants. Chez moi, ils ne savent rien de ce qui se passe dehors, aucun des autres enfants n’a dit quoi que ce soit aux miens. »

« Je garde un œil sur ce qui passe à la télé », a-t-elle ajouté. « C’est un travail à plein-temps. » Et de poursuivre le cœur serré : « Si nous allons à l’école en voiture et qu’ils veulent écouter la musique de leur père – peu importe ce que nous vivons – je souris, je mets sa musique à fond et je chante. Quoi qu’il arrive dans le monde, je fais comme si tout allait bien. Et, dès que je les dépose, je peux pleurer un bon coup. »