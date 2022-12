Elvis tué après une dispute avec sa belle-fille de 17 ans: l’homme de 33 ans était issu d’une famille bien connue, et pas en bien…

Ce samedi, une adolescente de 17 ans a été placée en centre fermé, soupçonnée d’avoir poignardé Elvis, son beau-père de 33 ans, la veille à Huizingen (Brabant flamand), avait annoncé lundi le parquet de Hal-Vilvorde. L’homme n’a pas survécu.

La victime vivait à Huizingen avec sa compagne et les quatre enfants de celle-ci, dont l’aîné, déjà majeur, n’était pas présent dimanche. Les deux filles de 13 et 17 ans et le garçon de 15 ans étaient bien présents dans la maison.